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قبل تسلم مصر الرئاسة..

"التجارة" تعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن ترتيبات استضافة مصر لقمة الكوميسا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 10:51 ص
"التجارة" تعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن ترتيبات استضافة مصر لقمة الكوميسا وزارة التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد

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تعقد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مؤتمرًا صحفيًا، يوم الأحد المقبل، بحضور تشيليشي كابويبوي السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقى "الكوميسا"؛ للإعلان عن الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لقمة الكوميسا الحادية والعشرين، والمقرر عقدها بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل.
 
ويشارك بقمة الكوميسا، بحسب البيان الصحفى، ممثلي الدول الإفريقية الأعضاء بالتجمع وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية سواء من خلال الحضور الفعلى او المشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس الى جانب الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري وعدد من ممثلي تجمع الكوميسا بالقاهرة.
 
ومن المقرر أن تشهد القمة تسلم مصر رئاسة الكوميسا، وذلك بعد مرور 20 عامًا منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 ، حيث تتطلع مصر إلى تأكيد دورها الريادى فى محيطها الأفريقى من خلال المساهمة في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول تجمع الكوميسا في العديد من المجالات الاقتصادية.
 
كما ستستعرض وزيرة التجارة والصناعة خلال المؤتمر الرؤية التى اعدتها الوزارة لتحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول الاعضاء خلال فترة رئاسة مصر لتجمع الكوميسا .
 
جدير بالذكر أن السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقى " الكوميسا " هى أحد أهم تجمعات التكامل الاقتصادى الاقليمى فى القارة الإفريقية، حيث يضم التجمع فى عضويته 21 دولة هم مصر ، بوروندى، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية ، جيبوتى، اريتريا، اسواتينى، إثيوبيا ، كينيا ، ليبيا، مدغشقر، مالاوى، موريشيوس، رواندا، سيشل، الصومال، السودان، تونس، أوغندا، زامبيا، زيمبابوى ، وتبلغ المساحة الجغرافية لدول الكوميسا ما يقرب من 13 مليون كم٢، ويصل عدد سكانها 586 مليون نسمة .

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العاصمة الادارية

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