البيت الأبيض: نهجنا تجاه عقوبات إيران لم يتغير قبل محادثات فيينا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الخميس، إن الولايات المتحدة لم تغير نهجها بشأن العقوبات على إيران قبل المحادثات النووية المرتقبة في فيينا.
ومن المقرر استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في 29 نوفمبر، بهدف إحياء الاتفاق المبرم عام 2015.
وستأتي المفاوضات بعد اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة.
ويقول دبلوماسيون إنه ليس من المرجح اتخاذ إجراء ضد إيران خلال الاجتماع خشية إلحاق الضرر بالمفاوضات غير المباشرة.
البيت الأبيض: نهجنا تجاه عقوبات إيران لم يتغير قبل محادثات فييناالجمعة، 19 نوفمبر 2021 02:52 ص
محادثات فيينا
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الخميس، إن الولايات المتحدة لم تغير نهجها بشأن العقوبات على إيران قبل المحادثات النووية المرتقبة في فيينا.
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