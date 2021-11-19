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البنتاجون تطرح مناقصة أمام أمازون وجوجل ومايكروسوفت للتعاون في الأمن الإلكتروني

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 11:10 م
البنتاجون تطرح مناقصة أمام أمازون وجوجل ومايكروسوفت للتعاون في الأمن الإلكتروني البنتاجون والأمن الإلكتروني
كتبت: نهال أبو السعود

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صرحت إدارة الخدمات العامة الأمريكية اليوم الجمعة، بأن البنتاجون طلبت عطاءات من أمازون وجوجل ومايكروسوفت وأوراكل من أجل عقود الحوسبة، وفقا لشبكة سي إن بي سي.

يأتي هذا التواصل بعد أن ألغى البنتاجون عقدًا متنازعًا عليه بقيمة 10 مليارات دولار كانت مايكروسوفت قد فازت به وهو ما عارضته أمازون، وقيمة العقود الجديدة غير معروفة لكن وزارة الدفاع تقدر أنها قد تصل إلى عدة مليارات من الدولارات.

يبدو أن الجهد الجديد ، المعروف باسم Joint Warfighting Cloud Capability ، أو JWCC ، سيعزز كبار مزودي البنية التحتية السحابية العالمية وفي مقدمتهم أمازون ومايكروسوفت.

وقالت وكالة الامن العام في بيانها: "تتوقع الحكومة منح عقدين من IDIQ - أحدهما لشركة امازون والآخر لشركة مايكروسوفت لكنها تعتزم منح جميع مزودي الخدمات السحابية  الذين يبرهنون على القدرة على تلبية طلبات وزارة الدفاع نظره على المتطلبات".

وقال مسئولون إن اثنين فقط من مزودي البنية التحتية السحابية في الولايات المتحدة ، أمازون ومايكروسوفت ، يبدون قادرين على الامتثال لجميع متطلبات البنتاجون ، والتي تشمل أجهزة يمكن أن تعمل خارج مراكز البيانات التقليدية وتدعم جميع مستويات تصنيف البيانات.

تأهلت أمازون ومايكروسوفت في التصفيات النهائية لعقد البنية التحتية المشتركة للدفاع المشترك ، أو JEDI. وكان من المتوقع أن تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات، وفازت مايكروسوفت بها في عام 2019 ، وقدمت أمازون احتجاجًا وألغى البنتاجون العقد في يوليو.

ويختلف JWCC عن JEDI لأنه يسمح للبنتاجون بالاعتماد على مزودي خدمات سحابية متعددة، ومن المتوقع أن يكون لكل عقد فترة تأسيس مدتها ثلاث سنوات وفترات خيار لمدة عامين.

قالت المتحدثة باسم أوراكل ديبورا هيلينجر: "يسر أوراكل أن يتم تضمينها في طلب تقديم العروض الخاص نحن ملتزمون بتقديم أعلى مستوى من الأمان والأداء والقيمة في التطبيقات السحابية للمؤسسات والبنية التحتية السحابية لدعم مهمة وزارة الدفاع."

كما أشار المتحدث باسم Google ، بن خوسيه ، إلى منشور بالمدونة من الأسبوع الماضي قال إن الشركة تخطط لمتابعة عرض للحصول على العقد العسكري ، مشيرًا إلى أن البنتاجون هو أكبر صاحب عمل في العالم.

 

 


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