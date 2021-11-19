اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البابا تواضروس يلتقى الأمير تشارلز.. قضايا المناخ أبرز محاور اللقاء

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 01:32 م
البابا تواضروس يلتقى الأمير تشارلز.. قضايا المناخ أبرز محاور اللقاء البابا تواضروس يلتقى الأمير تشارلز
كتب محمد الأحمدى

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التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس الخميس، الأمير تشارلز ولي عهد إنجلترا وأمير ويلز، بحضور نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن.
 
دار الحوار، أثناء اللقاء ،حول قضايا المناخ والاهتمام العالمي بالأمر، وتحدث قداسة البابا عن اهتمام الكنيسة بالصلاة من أجل النيل والهواء الحسن والزروع وثمار الأرض.
 
كما تطرق الحديث إلى الاهتمام بقضايا العنف ضد المراة وكيف تتم معالجة هذا الأمر في المجتمع المصري.
 
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يلتقى فيها قداسة البابا مع سمو الأمير؛ إذ كانت المرة الأولى بلندن في مايو 2017.
 

البابا تواضروس

الأمير تشارلز

زيارة الأمير تشارلز لمصر

زبارة الأمير تشارلز وزوجته لمصر

زيارة الأمير تشارلز للبابا تواضروس

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