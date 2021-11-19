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الأوقاف: من يقصر في عمله يأكل سحتًا والتهرب من واجبات الوظيفة اختلاس معنوي

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 10:49 م
الأوقاف: من يقصر في عمله يأكل سحتًا والتهرب من واجبات الوظيفة اختلاس معنوي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،  بـ 90 من القيادات الوسطى على مستوى الجمهورية اليوم الجمعة، بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، وذلك لمناقشة بعض جوانب العمل الدعوي والإداري والقضايا الآنية، والاستماع إلى رأي هذه القيادات الميدانية في عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بشئون المساجد والعمل الدعوي بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بالأوقاف، والدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية، واللواء حسن الجمال رئيس حي المنتزه، وبمراعاة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي. 
 
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن وزير الأوقاف أكد فى كلمته أن وزارة الأوقاف تهتم بالأئمة شكلا ومضمونًا من حيث توفير الزي اللائق بهم والاهتمام ببرامج التأهيل والتدريب التراكمي النوعي المتميز ، مؤكدًا أن هناك  طفرة في المستوى الثقافي للأئمة ، وأنه قد أسعده كثيرًا تقدم مستوى الأئمة العلمي من خلال مشاركتهم في المسابقات المتنوعة التي تعقدها الوزارة ومن هذه المسابقات مسابقة القراءة الحرة ، حيث تم اختيار أمهات الكتب مثل كتب: (المجموع للإمام النووي- والخصائص لابن جني-  ومغني اللبيب لابن هشام - وبغية الإيضاح للشيخ عبد المتعال الصعيدي )، واجتاز عدد كبير من الأئمة اختباراتها بتميز كبير . 
 
وأشار جمعة إلى أن قرار منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقي أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية يهدف إلى حوكمة التبرعات بالمساجد ، كما أكد معاليه خلال اللقاء أن من يقصر في عمله يأكل سحتًا ، وأن التهرب من واجبات العمل الوظيفي اختلاس معنوي للمال ، وعلى الجميع تحري الشفافية والنزاهة فيما يقومون به من أعمال.
 
 

وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

اخبار الأوقاف

أئمة الأوقاف

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