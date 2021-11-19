الأمن يكشف ملابسات فيديو تعطل سيارة على شريط السكة الحديد في مدينة نصر

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن تعطل سيارة نقل حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعطل سيارة نقل بمقطورة حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، وتمكن سائق أحد القطارات من التوقف دون الاصطدام بها.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة المشار إليها بمقطع الفيديو، وتبين أنها (سيارة نقل تابعة لإحدى شركات التجارة - كائنة بمدينة نصر بالقاهرة) وتبين أنه حال عبورها لشريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بطريق (أسوان – الواحات) بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، تعطلت على شريط السكة الحديد، وحال مشاهدة سائق القطار للسيارة توقف بالقطار دون الإصطدام بها ، وتمكن قائد السيارة بمساعدة الأهالى من دفع السيارة بعيداً وإستكمال القطار مسيره دون حدوث ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات.. وقد تم التواصل مع الشركة المشار إليها وحضر (مدير حسابات بالشركة) وبصحبته السيارة المشار إليها ، وأفاد بأن قائد السيارة محل الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) "جارى ضبطه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم.