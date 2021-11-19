اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 09:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعطل سيارة على شريط السكة الحديد في مدينة نصر

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 07:22 م
الأمن يكشف ملابسات فيديو تعطل سيارة على شريط السكة الحديد في مدينة نصر قطار ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن تعطل سيارة نقل حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعطل سيارة نقل بمقطورة حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، وتمكن سائق أحد القطارات من التوقف دون الاصطدام بها.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة المشار إليها بمقطع الفيديو، وتبين أنها (سيارة نقل تابعة لإحدى شركات التجارة - كائنة بمدينة نصر بالقاهرة) وتبين أنه حال عبورها لشريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بطريق (أسوان – الواحات) بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، تعطلت على شريط السكة الحديد، وحال مشاهدة سائق القطار للسيارة توقف بالقطار دون الإصطدام بها ، وتمكن قائد السيارة بمساعدة الأهالى من دفع السيارة بعيداً وإستكمال القطار مسيره دون حدوث ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات.. وقد تم التواصل مع الشركة المشار إليها  وحضر (مدير حسابات بالشركة) وبصحبته السيارة المشار إليها ، وأفاد بأن قائد السيارة محل الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) "جارى ضبطه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم.

 

 

 


السكة الحديد

شريط السكة

اخبار الحوادث

تعطل سيارة

قطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 11:04 ص

تعرف على فوائد نظام الإشارات المستحدث بخطوط السكة الحديد × 8 معلومات

الخميس، 18 نوفمبر 2021 07:00 ص

الجيزة تزيل 14 حالة تعد على حرم السكة الحديد وكورنيش النيل بمنشأة القناطر والوراق

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 04:35 م

مصرع شخص دهسه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد فى المحلة

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 01:36 م

السكة الحديد تستقبل أول دفعة من القطارات الإسبانية الجديدة الشهر المقبل

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 09:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة