اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 01:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة تعتمد قرارا لصالح فلسطين حول السيادة على مواردها الطبيعية

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 07:27 ص
الأمم المتحدة تعتمد قرارا لصالح فلسطين حول السيادة على مواردها الطبيعية القدس - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمدت الأمم المتحدة مشروع قرار "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

وصوت لصالح القرار 157 صوتا، فيما عارضته 7 دول (أمريكا، وإسرائيل، وكندا، ونايرو، وميكرونيزيا، وجزر مارشال وبالاو)، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.

وأكد القرار الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، اللجنة الثانية، أن "ما تقوم به إسرائيل من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعي"، داعيا إسرائيل إلى "الالتزام بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمتعلقة بعدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري".

كما أعاد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز في تعاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

إلى جانب هذا، فقد طلب القرار من الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة في دورتها المقبلة "76" تقريرا حول تنفيذ هذا القرار على أن يشمل هذا التقرير الأثر التراكمي لقيام إسرائيل باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية في الأرض المحتلة.


القدس

الامم المتحدة

فلسطين

اسرائيل

الجولان

امريكا

القدس الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الرباعية الدولية" تؤكد أهمية اتخاذ خطوات بناءة لدفع لحل قضية فلسطين وإسرائيل

الخميس، 18 نوفمبر 2021 08:11 م

حكايات الفن المصرى فى فلسطين.."كوكب الشرق"هدية أم فؤاد لأم كلثوم مدى الحياة

الخميس، 18 نوفمبر 2021 09:00 ص

وزير خارجية الأردن يؤكد ضرورة التحرك لإيجاد حل سياسى بين فلسطين وإسرائيل

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 11:53 م

الأمين العام للأمم المتحدة يحث قادة فلسطين وإسرائيل على استئناف الحوار

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 04:37 م

مؤتمر الأونروا 2021: ألمانيا تتعهد بتقديم تمويل كبير للاجئى فلسطين

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 12:00 ص

حكايات الفن فى فلسطين قبل الاحتلال الصهيونى.. عزيز عيد أول فنان حارب إسرائيل

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 10:00 م

فلسطين تُحذر من نتائج وتداعيات الانفلات الإسرائيلي من قرارات الشرعية الدولية

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 05:08 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة