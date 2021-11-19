الأمطار تغلق شوارع بالعريش وتمتد لكافة مناطق شمال سيناء .. فيديو وصور

وتواصل هطول أمطار غزيرة على سواحل مدينة العريش، وتلقت غرف العمليات بمجلس مدينة العريش وشركة المياه وديوان المحافظة بلاغات متكررة من الأهالى بإغلاق مياه الأمطار لشوارع فرعية، وتكون برك أعاقت وأوقفت حركة السير على مسارات رئيسية بالمدينة بينها ساحل المدينة ووسطها.

وتجدد صباح اليوم سقوط أمطار مابين متوسطة وغزيرة على سواحل شمال سيناء بمناطق العريش. وتجمعت مياه الأمطار فى برك وأغلقت شوارع فرعية فى داخل المدينة وأعاقت السير بشوارعها الفرعية .

وكان أعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إغلاق مدارس المحافظة غدا السبت ، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، فى بيان صحفى: بناءً علي قرارات رئيس الوزراء، وتوجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ونظرا للظروف المناخيه التي تمر بها البلاد، تقرر غلق المدارس يوم السبت القادم بصفة مبدئية نظرًا للظروف الجوية مع اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية.



سقوط أمطار غزيرة على سواحل شمال سيناء (1)



سقوط أمطار غزيرة على سواحل شمال سيناء (2)



سقوط أمطار غزيرة على سواحل شمال سيناء (3)



سقوط أمطار غزيرة على سواحل شمال سيناء (4)



سقوط أمطار غزيرة على سواحل شمال سيناء (5)



سقوط أمطار غزيرة على سواحل شمال سيناء (6)



سقوط أمطار غزيرة على سواحل شمال سيناء (7)



سقوط أمطار غزيرة على سواحل شمال سيناء (8)



سقوط أمطار غزيرة على سواحل شمال سيناء (9)



سقوط أمطار غزيرة على سواحل شمال سيناء (10)



سقوط أمطار غزيرة على سواحل شمال سيناء (11)