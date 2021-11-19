اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأسطول البريطاني ينتشل مقاتلة "إف-35" من البحر المتوسط لمنع وقوعها "في يد روسيا"

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 04:00 ص
الأسطول البريطاني ينتشل مقاتلة "إف-35" من البحر المتوسط لمنع وقوعها "في يد روسيا" المقاتلة الأمريكية إف-35
روسيا اليوم

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أفادت وسائل الإعلام البريطانية بأن الأسطول البريطاني باشر انتشال مقاتلة "إف-35" الحديثة أمريكية الصنع، سقطت في مياه البحر المتوسط يوم الأربعاء.

وتسعى البحرية البريطانية لمنع وقوع التنكولوجيات الحديثة المستخدمة في تلك الطائرات من الجيل الخامس في أيدي الدول الأجنبية وخاصة روسيا، الأمر الذي يخشاه العسكريون البريطانيون، حسب تقرير لصحيفة "ديلي ميرور".

وتم تحديد مكان سقوط الطائرة في المياه الدولية في البحر المتوسط، ويقع حطامها على عمق نحو 1.6 كم.

وتشارك في العملية سفن الإغاثة الخاصة والغواصات ويساعد العسكريون الأمريكيون شركاءهم البريطانيين في العملية.

وسقطت الطائرة التي تبلغ قيمتها 162 مليون دولار قبالة السواحل المصرية يوم الأربعاء، بعيد إقلاعها من حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" يوم الأربعاء 17 نوفمبر.

وتمكن الطيار من القفز بالمظلة، ونجا في الحادث.


اف 35

بريطانيا

روسيا

البحر المتوسط

امريكا

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