اعرف مشروعات حياة كريمة فى قرية تونا الجبل الأثرية بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

تعد قرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، مقصدا سياحيا هاما، وواحدة من القرى التى تشهد عددا من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، والتى تشمل 5 مراكز بمحافظة المنيا وتتضمن 192 قرية، بالإضافة إلى 757 تابعا لتلك القرى بتكلفة تقدر بحوالى 23 مليار جنيه.



ومن بين تلك القرى، قرية تونا الجبل والتى تشهد عددا من المشروعات التى تجرى على أرضها، ومنها إنشاء مدرسة تونا الجبل للتعليم الأساسى، والتى تم الانتهاء من أعمال البناء وجارى الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية بنسبة 80%.



يأتى ذلك بالإضافة إلى مجمع الخدمات الحكومى، لخدمة مئات الأسر والذى سيضم كافة الخدمات للمواطنين وسيعمل على توفير الوقت والجهد ويرفع المعاناة عن أهالى القرية.

وقال اللواء أحمد السايس رئيس المركز، إن هناك تعليمات مشددة بالمتابعة المستمرة لنسب التنفيذ للمشروعات وإزالة وتذليل كافة العقبات التى تواجه تلك المشروعات والعمل بشكل دائم لانتهاء المشروعات فى مواعيدها الزمنية المحددة.

وأضاف، أن مركز ملوى يشهد العديد من المشروعات منها المدارس والصرف ومحطات المياه ومراكز الشباب والغاز الطبيعى والتليفون الأرضى، ومن بين تلك القرى قرية المعصرة التابعة للمركز، والتى تشهد عددا كبيرا من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة.