استعدادات وطوارئ.. تحذيرات عاجلة من محافظة الإسكندرية للمواطنين بشأن الأمطار

الإسكندرية: جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتواجد فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

ووجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وقال الشريف أنه تقرر تعطيل الدراسة غدًا السبت 20 نوفمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون)، وذلك لإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخى الحذر ‏ وإتباع التعليمات الأتية للحفاظ على سلامتهم:

"تقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر اليوم الجمعة وحتى الاثنين القادم، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، عدم ‏البقاء فى أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، عدم ركن السيارات تحت أو فى أماكن احتمال سقوط الأشجار، أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقى بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية - (غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضى، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ _4234136 ) من أى محمول".

الخط الساخن لشركة الصرف الصحى 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125



حالة الطقس في الإسكندرية (3)