اليوم السابع
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الجمعة، 19 نوفمبر 2021 03:02 ص
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اختصاصات ومهام المحاكم الإدارية بمجلس الدولة.. تعرف عليها

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 03:00 ص
اختصاصات ومهام المحاكم الإدارية بمجلس الدولة.. تعرف عليها مجلس الدولة - أرشيفية
كتب- أحمد عبد الهادى

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تعد المحاكم الإدارية جزء من القسم القضائي بمجلس الدولة، وحدد القانون مهام واختصاصات هذه المحاكم، والتي تخدم الصالح العام والخاص للدولة المصرية.
 

ووفقا لقانون مجلس الدولة تختص المحاكم الإدارية بالأتي:

 
- الفصل فى طلبات إلغاء القرارات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات، والطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.
 
- الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم.
 
- الفصل فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر
 
 

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