احذر.. حكة القدمين المستمرة علامة على مرض السكرى

كتبت فاطمة خليل

مرض السكري من الأمراض التي يجب الانتباه إليها مبكرًا، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل مزمن إلى تلف الأعصاب، ما يمهد الطريق للاعتلال العصبي السكري، والذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى البتر، في هذا التقرير نتعرف على علامة تحدث في الجزء السفلى من الساقين تشير إلى أن مستويات السكر لديك مرتفعة.

وبحسب موقع "دايلي إكسبريس" يمكن أن يظهر مرض السكري في مراحله المتقدمة بعدة طرق، ولكن غالبًا ما تتركز المضاعفات في الساقين والقدمين وذلك لأن الضرر المرتبط بالسكري غالبًا ما يؤثر على الأعصاب المسئولة عن اللمس والألم، مثل تلك الموجودة في القدمين.





قد تكون حكة الساقين والقدمين شكوى شائعة بين مرضى السكر والتي قد تنتج عن ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل دوري.

في حين أن بعض الحالات خفيفة ، يمكن أن يكون البعض الآخر شديدًا.

الحكة المتكررة والساحقة في اليدين والقدمين والساقين هي عرض آخر أقل شهرة لمرض السكري.

يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى انخفاض الدورة الدموية في أطرافك مما يؤدي إلى الشعور بالحكة والجفاف.

إذا كنت تستخدم غسولًا مرطبًا بشكل منتظم ولم تتحسن الحكة، فقم بفحص مستويات السكر في الدم.

هناك مجموعة من الأسباب المحتملة الأخرى للحكة المفرطة، لذلك قد لا يكون مرض السكري بالضرورة أصل المشكلة.