اتحاد الصناعيين الإيطاليين يدعو لفرض إلزامية التطعيم بلقاحات كورونا

فاطمة شوقى

دعا رئيس إتحاد الصناعيين الايطاليين، كارلو بونومي إلى فرض إلزامية التطعيم باللقاحات المضادة لوباء كورونا لتجنب الاغلاق والحفاظ على النمو الاقتصادي في البلاد، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وقال بونومي للصحفيين اليوم الجمعة، على هامش إنعقاد الجمعية العامة للصناعيين بمدينة فلورنسا،" لسوء الحظ الإصابات تعود للارتفاع مجددا وهذا ليس بمطمئن، أعتقد أن الشارة الخضراء كانت الأداة التي يمكننا استخدامها ولكن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يجعلنا آكثر أمانا هو إلزامية التطعيم".

وأردف رئيس إتحاد الصناعيين: "مسار يجب أن نتحلى فيه بالشجاعة ويتطلب التفكير بجدية، للأسف، البيانات الواردة من شمال وشرق أوروبا مدعاة للقلق، لا يمكننا تحمل مخاطر توقف اقتصاد مثل اقتصادنا يقوم على الصناعات التحويلية وبالتالي على الصادرات، والتي ربما ستحقق رقماً قياسياً هذا العام قدره 500 مليار".

وصف وزير الصحة فى الحكومة الإيطالية، روبرتو سبيرانتا، الأيام القادمة بـ"الحساسة"، فى إشارة إلى ارتفاع الإصابات بوباء كورونا المسجلة مؤخرا، ولكنه رأى أن بلاده ما زلت "داخل تحدي الوباء"، أى أن الأمور لم تخرج عن السيطرة.

وقال الوزير، مخاطبا منتدى حول الزراعة والأغذية أمس الخميس: "الأرقام حول الوضع الوبائي الآتية من دول أوروبية كبيرة ونحتاج إلى الحفاظ على مستوى عالٍ جدًا من الاهتمام. سجلت ألمانيا 65 ألف حالة، وفرنسا 20 ألفا، في النمسا 14 ألفا، هناك إجراءات تقييدية تلوح في الأفق لهذه البلدان"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.



