اليوم السابع
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إقامة شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمدينة إهناسيا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 09:44 م
إقامة شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمدينة إهناسيا منفذ بيع اللحوم
بنى سويف: هاني فتحي

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أكد نشأت معبد رئيس مركز ومدينة إهناسيا، على تنفيذ خطة المحافظة بالمدينة لتوفير السلع الغذائية وخاصة اللحوم بأسعار تنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المستهلكين محدودي الدخل، مشيرا إلى إنشاء شادر لبيع اللحوم البلدية بمحيط ديوان الوحدة المحلية.

فيما واصلت إدارة تموين إهناسيا والطب البيطري، حملاتها اليومية بالمرور على محلات اللحوم والدواجن لضبط الأسعار وضبط المخالفات التموينية بدائرة المركز.

وحسب بيان لمدينة أهناسيا قامت الوحدة بتنظيم حملة مكثفة لرفع مستوى النظافة والحد من تراكم القمامة والمخلفات وتسوية وتمهيد الطرق، والتي أسفرت عن توريد الناتج اليومي من القمامة لمصنع السماد العضوي، لتحسين مستوى النظافة ومراعاة البعد البيئي وإضفاء الطابع الجمالي للقرى.

 

 


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لحوم مخفضة السعر

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