إصابة 5 أشخاص فى حادثى سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادثين سير متفرقين بمدينة بنى سويف وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادثي سير أولها أمام قرية الدوية وآخر بعد كوبرى السحارة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص ووجه على الفور بسرعة نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وعلى الفور، انتقلت 4 سيارات إسعاف إلى محل الواقعتين ، حيث تبين أن الحادث الأول أسفر عن إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية أمام قرية الدوية والمصابين وهم أحمد جمال فتحى 23 سنة، طالب مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيسر، ورجب عبدالتواب أحمد 35 سنة، موظف مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيسر.

وفى الحادث الثانى، أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم جرار زراعى بدراجة بخارية بعد كوبرى السحارة والمصابين وهم مصطفى عبدالتواب ياسين 40 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة، ومحمد على على 30 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد مصطفى عبدالتواب 20 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمون بقرية باروط.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفيات بنى سويف الجامعى وبنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.