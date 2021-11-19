إصابة عروسين ووفاة شقيقة العريس بسبب انقلاب سيارة الزفاف في ترعة بالشرقية

الشرقية: فتحية الديب

أصيب عروسان بمركز ديرب نجم في الشرقية، مساء اليوم، إصابات متفرقة، فيما توفيت شقيقة العريس وخاله أثر انقلاب سيارة الزفاف بهم بترعة في مركز ديرب نجم، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى ديرب، وتم إخطار نيابة ديرب بالواقعة بمعرفة محمد البحراوي مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء محمد والى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بلاغا من مستشفي ديرب المركزى بوصول" سعيد وجدى مأمون" ٢٢عاما العريس و"منى محمد"١٨عاما العروسة مصابين إصابات متفرقة،ووفاة كل من "منة"١٦ سنة شقيقة العريس وشاكر نبيه"٣٧عاما خال العريس.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم،إلى موقع البلاغ وتبين من التحريات أثناء توجه العروسين ومعهما شقيقة العريس وخاله قائد السيارة،من الكوافير فى طريقهم إلى القاعة المقرر الاحتفال بالزفاف داخلها،انقلبت السيارة بترعة طريق فرغان،أمام كوبرى البوصة ديرب نجم،وتبين أن العريس حالته مستقرة،فيما يجرى فريق طبي بالمستشفى الإسعافات للعروسة، وجارى تحرير محضر بالواقعة واخطار!النيابة العامة .