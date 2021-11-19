أوقاف الإسماعيلية: تطهير المساجد قبل صلاة الجمعة

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال الدكتور إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، إن مديرية الأوقاف نظمت حملة تعقيم وتطهير كل يوم جمعة، تتضمن تعقيم محيط المساجد من الخارج، وتعقيم كل جزء داخل المساجد حتى وإن لم يمسه أحد كإجراء احترازى.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، فى بيان له، أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وهى "الأسرة .. سكن ومودة" ونشرت الخطب باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وذلك تيسيرًا على الأئمة الموفدين بالخارج وغيرهم من الأئمة ممن يستعينون بخطب الأوقاف المترجمة من الدارسين بكليات اللغات والترجمة بجامعة الأزهر والجامعات المصرية المختلفة، والطلاب الوافدين أو الناطقين بغير العربية.

ولفتت الأوقاف إلى أن ترجمة خطب الجمعة، تأتى فى إطار واجبها التوعوى والدعوى تجاه الدين الإسلامى وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية على عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهرى أثناء أداء الصلاة.

وشدد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا فى سعة أفقهم العلمى والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وكانت الوزارة قد أعلنت خطبة الجمعة المقبلة فى 3 صفحات، كما شددت على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

ويعد التسجيل الصوتى الذى بثته الوزارة عبر قناتها بموقع يوتيوب عن خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف هو الخامس من نوعه، إذ حمل عنوان "الخطبة الصوتية الخامسة" عن المواساة فى القرآن الكريم، حيث سبقها 4 خطب صوتية حملت عناوين: "حق الوطن والمشاركة فى بنائه، والوفاء وحفظ الجميل، والسلام مع النفس والكون، وقيمة الاحترام"، كما أنه من المقرر أيضا ترجمتها إلى عدة لغات مكتوبة، فضلا عن ترجمة مسموعة، كما حدث فى خطبة الجمعة الماضية عن حب الوطن والمشاركة فى بنائه.