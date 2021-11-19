اليوم السابع
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أهالى البحيرة عن الرئيس السيسى فى عيد ميلاده: رجّع لمصر عزتها وكرامتها.. فيديو

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 10:26 م
أهالى البحيرة عن الرئيس السيسى فى عيد ميلاده: رجّع لمصر عزتها وكرامتها.. فيديو سيدة فى البحيرة تهنئ الرئيس السيسى بعيد ميلاده
البحيرة – ناصر جودة

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يحل اليوم عيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أنه من مواليد 19 نوفمبر 1954، وفى هذا المناسبة يتوجه مواطنو البحيرة بالتهانى للقائد العظيم، وعبروا عن حبهم له لاهتمامه بالإنسان المصرى وصحة المصريين، والارتقاء بحياتهم.

قال عدد من مواطنى البحيرة، كل سنة وانت طيب يا ريس، فى عيد ميلادك كلنا معاك وكلنا وراك يا زعيم الأمة العربية، رجّع لمصر عزتها وكرامتها، مصر وصلت لأعلى مكانة، دلوقتى كله بيتحاكى بيها وفعلا مصر أم الدنيا و أد الدنيا.. كل سنة وحضرتك سعيد ودايما فى تقدم ودايما مهتم برفعة الشعب المصرى، نهنئ الرئيس رائد التقدم والتنمية فى مصر، كل سنة وانت معيشنا فى أحسن عصر، الرئيس السيسى والدنا وداعم الشباب، كل سنة وانت معانا ودايما فخر لينا وسند لينا وللشباب وللأمة العربية.

أضاف عدد من مواطنى البحيرة: كل سنة وأنت رافع راية مصر عالية فوق، كل سنة ومصر معاك فى أعلى مكان فى العالم كله، كل سنة وانت معيشنا فى فخر وسعادة وفى هنا وكل حاجة حلوة، شكرا علشان حسستنا بقيمتنا ودايما محسسنا إن معانا أب بجد مسئول عننا رفع راسنا فى العالم، كل سنة وحضرتك فى سعادة وهنا ودايما رافعين راسنا بوجودك، ربنا يخليك لينا يا ريس.


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