ألمانيا تشدد القيود على غير الملقحين لتخطى الموجة الرابعة من كورونا

وكالات الأنباء

أعلنت السلطات الصحية الألمانية، فرض قيود صارمة على غير الملقحين ضد فيروس كورونا فى كامل البلاد، بعد أن كانت مقتصرة على المناطق المتضررة، فى خطوة تسعى إلى الحد بصورة جذرية من حياتهم الاجتماعية "لوقف الارتفاع الهائل" فى الإصابات الجديدة ورفع الضغط عن المستشفيات، حيث تشهد ألمانيا موجة رابعة شديدة الشراسة وصفتها أنجيلا ميركل "بالدراماتيكية للغاية".

ووفقا لـ"فرانس 24"، فرض المسؤولون الألمان قيودًا صارمة على غير الملقحين، ومهدوا الطريق للتطعيم الإجباري للعاملين في مجال الرعاية الصحية من أجل وقف انتشار جائحة كوفيد-19 في البلاد.

وأوضحت المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل بعد اجتماع أزمة مع رؤساء الحكومات الإقليميين: "نحتاج سريعا إلى وقف الارتفاع الهائل" في الإصابات الجديدة وخفض نسبة إشغال أسرّة العناية المركزة.

إلى ذلك، وصفت ميركل الموجة الرابعة التي تضرب البلاد بأنها "دراماتيكية للغاية". ويأتي ذلك وسط فراغ في السلطة في ألمانيا، حيث تسيّر حكومة ميركل أعمال الحكومة بينما تجري مفاوضات بين ثلاثة أحزاب لتشكيل حكومة في بداية ديسمبر.