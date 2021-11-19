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أكرم القصاص: مصر لديها استراتيجية واضحة فى مواجهة الإرهاب

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 01:57 ص
أكرم القصاص: مصر لديها استراتيجية واضحة فى مواجهة الإرهاب الكاتب الصحفى أكرم القصاص
كتب أحمد عرفة

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أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، أن زيارة ولى العهد البريطاني الأمير تشارلز لمصر، قد تبدو أنها بروتوكولية، ولكنها في الحقيقة هي زيارة في غاية الأهمية، حيث تأتى بعد أيام من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمدينة جلاسجو للمشاركة في قمة المناخ الـ26 ولقاءاته في بريطانيا ومباحثاته مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

وأضاف رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، في تصريحات للقناة الأولى، أن الزيارة تأتى أيضا بعد أيام قليلة من تعرض بريطانيا لعملية إرهابية في مدينة ليفربول، موضحا أن مصر على هذه الخارطة لديها استراتيجية واضحة في مكافحة الإرهاب، وتكتسب أهمية وثقة دولية في كونها دولة لها وجود قوى في المنطقة بحكم الموقع والتأثير والتطورات التي حدثت منذ سنوات مع الرئيس السيسى، حيث إن السياسية الخارجية المصرية قائمة على التشارك وفتح مجالات التعاون.

وأوضح أن الإرهاب ليس ظاهرة محلية شرق أوسطية ولكن مشكلة دولية، والعالم بدأ يقتنع بذلك، وهو ما يتطلب ضرورة أن يكون هناك تكاتفًا وتضامنًا دوليًا من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب، مشيرًا إلى أن مصر لديها استراتيجية واضحة في مواجهة الإرهاب، حيث تواجه الإرهاب وتجفف منابع تمويله، ودائمًا ما تعتبر أن هناك ضرورة لوجود تحرك دولى في هذا الأمر.

 


اكرم القصاص

الأمير تشارلز

مصر

الرئيس السيسى

مواجهة الارهاب

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