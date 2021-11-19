أخبار مصر.. الأرصاد تحذر من عدم استقرار الطقس غدا وانخفاض بدرجات الحرارة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:



الحكومة تنفى الأنباء المتداولة بشأن عدم جدوى المشروع القومى لتأهيل الترع كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن عدم جدوى المشروع القومي لتأهيل الترع، تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والرى، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم جدوى المشروع القومى لتأهيل الترع، مُشددةً على أن هذا المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التى تتبناها الدولة لخدمة المنظومة المائية، والذي يتم تنفيذه طبقاً لدراسة أعدها أكبر مكتب استشاري في الشرق الأوسط، وقد استغرق إعداد هذه الدراسة ثلاث سنوات، كما يتم التنفيذ تحت إشراف المعاهد البحثية والقطاعات الفنية التابعة للوزارة، والجامعات الإقليمية بالمحافظات، وقد ساهم المشروع في حل العديد من مشكلات المزارعين وتحقيق العديد من المكاسب لهم، من خلال توصيل مياه الرى لنهايات الترع وبالكميات المطلوبة، وبما يحقق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية، الأمر الذى مكّن المزارعين من زراعة أراض بور كانت تقع عند نهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وكذلك زيادة القيمة السوقية لتلك الأراضي بنسبة 30%، فضلاً عن ترشيد استهلاك المياه بنسبة 5 إلى 10% عند اكتمال المنظومة، بالإضافة للمردود البيئى والجمالى، والحفاظ على الصحة العامة.



انخفاض 4 درجات وأمطار رعدية بسواحل البحر الأبيض غدا والصغرى 15 بالقاهرة الأحد تتعرض البلاد غدا السبت لحالة من حالات عدم الاستقرار، ومن سماتها سقوط أمطار غزيرة ورعدية على المحافظات المطلة على ساحل البحر المتوسط، وتقل حدتها تدريجيا كلما تقدمت إلى الداخل، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط تؤدي إلى ارتفاع الأمواج.



إطلاق الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة أعلن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عن فتح باب التقديم لدفعة جديدة من المتدربين في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



تنبؤ الرى يحذر من سقوط أمطار غزيرة حتى الأحد.. ويؤكد: قد تصل القاهرة كشف مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، توقعات الطقس على مصر خلال الأيام الثلاثة المقبلة، حيث أكد المركز أنه من المتوقع اليوم الجمعة، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال سيناء.



المترو يفتح أكشاكا جديدة بمحطة الشهداء بالتنسيق مع الصحة لتلقى لقاح كورونا غدا كشف مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، توقعات الطقس على مصر خلال الأيام الثلاثة المقبلة، حيث أكد المركز أنه من المتوقع اليوم الجمعة، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال سيناء.



الأمير تشارلز يحضر فعالية الأسواق المستدامة بالحرم اليونانى ويلتقى رواد أعمال يزور الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا الحرم اليوناني بالتحرير لحضور فعالية "مبادرة الأسواق المستدامة" والتي تضم رواد الأعمال من الشباب، وكان في استقباله ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.



تليجراف: الأمير تشارلز شاهد براعة الإنسان التى تتحدى الخيال عند الأهرامات سلطت صحيفة التليجراف البريطانية الضوء على زيارة الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى، وزوجته كاميلا دوقة كورنال لمصر، وقال الصحيفة إن الزوجين الملكيين قاما بأول زيارة لهما معا إلى الأهرامات، حيث أظهر ولى العهد لزوجته براعة الإنسان التى قال إنها تتحدى الخيال.



مستقبل أفضل لكل طفل.. "الوزراء" ينشر انفوجرافا احتفالا باليوم العالمى للطفل نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجرافا بعنوان "مستقبل أفضل لكل طفل".. احتفالاً باليوم العالمي للطفل 2021.



محافظة الجيزة: غلق وتشميع 15 مركزا للدروس الخصوصية بالأحياء.. فيديو وصور تمكنت محافظة الجيزة من غلق وتشميع 15 مركز للدروس الخصوصية بأحياء ومراكز المحافظة خلال حملات مكبرة تم شنها.



أمطار غزيرة بشمال سيناء وغرق شوارع بالعريش والدفع بمعدات لسحب المياه.. صور شهدت سواحل مدينة العريش هطول أمطار غزيرة، وتلقت غرف العمليات بمجلس مدينة العريش وشركة المياه وديوان المحافظة بلاغات متكررة من الأهالى بإغلاق مياه الأمطار لشوارع فرعية وتكون برك أعاقت وأوقفت حركة السير على مسارات رئيسية بالمدينة، بينها ساحل المدينة ووسطها، كما أبلغ أهالى عن نفوق حصان إثر تعرضه لصعق كهربائى أثناء سيره بالعريش.



الإسكان: جارٍ تنفيذ 198 مشروعا لمياه الشرب والصرف فى 4 محافظات بـ30 مليار جنيه قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 198 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى المدن، والمناطق الريفية، بإجمالى طاقة مليون و374 م3/يوم، لمياه الشرب، ومليون و881 م3/يوم، للصرف الصحى، منها 1.2 مليون م3/يوم سيتم تحويل نظام معالجتها من ابتدائى إلى ثانوى بمحطة معالجة أبورواش، بتكلفة استثمارية نحو 30 مليار جنيه، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية)، ويتولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ تلك المشروعات.



القوى العاملة تعلن أسماء مستحقى تعويضات بالسعودية لم تستدل على عناوينهم تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، يفيد أنه في إطار متابعة تحصيل مستحقات العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية والتواصل مع جهات عملهم المختلفة لتحصيل المستحقات المالية المتأخرة لديهم، اتضح للمكتب بعد التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هناك عددا كبيرا لمن سبق لهم العمل بالمملكة لم يحصلوا علي تأميناتهم بالمؤسسة حتى الآن، وكذلك لذوى المتوفين منهم بسبب إصابة عمل أو أمراض مهنية وفقاً لأنظمة ولوائح المؤسسة، وذلك ناتج عن أنه لم يستدل على عنوانهم أو عنوان ذويهم بمصر.



التعليم: امتحانات الشهادة الإعدادية على ترمين وتحسب للطالب درجات الفصلين أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام ستعقد من خلال امتحانين الأول فى الفصل الدراسى الأول والثانى نهاية العام الدراسى، موضحة أن درجات الترمين الدراسيين سوف تضاف للمجموع الكلى للطالب، وليس كما حدث العام الماضى تم حساب مجموع الطالب فى الفصل الدراسى الثانى فقط، بعد عقد امتحان مجمع فى الترم الأول منتهى باجتياز وعدم اجتياز دون درجات.