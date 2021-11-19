آية بنت الإسماعيلية تفوز ببطولة العالم للناشئين فى رفع الأثقال وتحطم الرقم القياسى.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

حصلت بنت الإسماعيلية، ولاعبة منتخب مصر للقوة البدنية، آية سويلم عباس، على المركز الأول ناشئين تحت 21 سنة في بطولة العالم للقوة البدنية، والتي أقيمت في البرتغال، وحطمت الرقم القياسى العالمى من 162.5 إلى 187.5، كما حصلت على المركز الثالث على العالم فوق 23 عام، في وزن 75 كيلو، و187.5 للرجل و95 كيلو للبنج بريس، و165 كيلو للسحب.

وقالت البطلة المصرية، آية سويلم عباس، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، إنها سعيدة بتحطيم الرقم القياسي العالمى، ناشئين تحت 21 سنة، في البطولة التي أقيمت في البرتغال، بفضل طموحى وإصرارى على مواصلة حصد البطولات العالمية من خلال رفع الأثقال، وبفضل دعم مدربى محمود العدوى، البطل العالمى السابق في رفع الأثقال.

وأكدت آية، أن طموحها لا حدود له في لعبة رفع الأثقال، وأنها تأمل في الحصول على ميدالية ذهبية لمصر في البطولة الأولمبية القادمة، وأضافت، أنها بدأت ممارسة الرياضة وعمرها 10سنوات، عندما قررت ممارسة لعبة الكاراتيه، كما اتجهت للعب المصارعة، وعمرها 12عام، ثم اتجهت للممارسة رياضة القوة البدنية عام 2016، وانضمت إلى النادى الإسماعيلى، لكنها فوجئت بقلة الإمكانات داخل النادى، وعدم الاهتمام بالألعاب الفردية، وعدم اهتمام إدارة النادى بالأبطال واللاعبين، فقررت التدريب على حسابها الشخصى، على يد مدربها الذى أعدها للبطولات محمود العدوى، لكنها شاركت فى البطولة باسم النادى الإسماعيلى .

وأوضحنت أنها قررت الاعتماد على نفسها فى الأعداد للبطولات العالمية، مبدية سعادتها بالفوز ببطولة العالم، ورفع علم مصر في المحافل الدولية، مؤكدة أنها ‏سافرت إلى الجزائر عام 2017 للمشاركة في بطولة إفريقيا والبحر المتوسط تحت 19 عام على حسابها الشخصي، ونجحت فى الحصول على المركز الأول فى البطولة.

‏وتمنت آية بطلة العالم، مقابلة وزير الشباب والرياضة من أجل مناقشته في الاهتمام بالألعاب الفردية ودعمهم ورعايتهم من أجل الحصول على مزيد من البطولات العالمية ورفع علم مصر على ‏من منصات التتويج.

و‏وتمنت بطلة العالم في القوة البدنية تكريمها من قبل الرئيس السيسي، حتى يكون دافعًا لها في استكمال مسيرتها نحو حصولها على الألقاب العلمية في لعبة القوة البدنية.

وكان الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، قد قدم التهنئة للطالبة آية بالفرقة الثانية كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والتى حصدت المركز الأول فى 4 منافسات البطولة العربية الثانية للقوة البدنية، في مارس الماضى، بعد أن حصلت على 4 مراكز أولى بالبطولة واستطاعت رفع 410 ك قوة كاملة.

‏وسبق أن حصلت البطلة العالمية آية سويلم عباس، على المركز الأول في بطولة إفريقيا القوة البدنية والتي أقيمت في الجزائر عام 2017، واستطاعت تحطيم الرقم الأفريقي في الإسقاط 135، كما استطاعت الحصول على المركز الأول فى بطولة البحر المتوسط تحت 19 عام بالجزائر في نفس العام.

‏كما حصلت البطلة آية عباس، على المركز الأول في البطولة العربية للأندية والمنتخبات القوة البدنية ورفعة البنش، ‏كما حصلت على أول الجمهورية 15 مرة خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2019.

البطلة آية سويلم بعد الفوز ببطولة العالم

ميداليات ا لبطلة آية سويلم

البطلة آية سويلم وفريق منتخب مصر بعد الفوز ببطولة العالم