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الخميس، 18 نوفمبر 2021 10:33 م
أكرم القصاص
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6 محافظات حتى الآن.. خريطة تعطيل الدراسة بسبب الطقس السيئ.. إنفوجراف

الخميس، 18 نوفمبر 2021 10:08 م
6 محافظات حتى الآن.. خريطة تعطيل الدراسة بسبب الطقس السيئ.. إنفوجراف خريطة تعطيل الدراسة بسبب الطقس السيئ

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قررت محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية تعليق الدراسة في المدراس الحكومية والخاصة يوم السبت المقبل، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وحالة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد وحذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.
 
خريطة تعطيل الدراسة
خريطة تعطيل الدراسة
 
حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تتعرض لها البلاد خلال الساعات المقبلة، تكون ذروتها السبت والأحد، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وسط توقعات بفرص أمطار غزيرة ورعدية باغلب أنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة الكبرى.
 
ناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بارتداء الملابس الشتوية خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب الانخفاض فى درجات الحرارة الذى تشهده البلاد خلال الساعات المقبلة، تزامنا مع تعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.
 
كما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، متابعة النشرة الجوية التى تصدرها الهيئة، للتعرف على أماكن الأمطار وفرصها خلال الساعات المقبلة، فضلا عن مناشدة السائقين توخى الحذر أثناء القيادة بسبب الامطار الغزيرة المتوقع أن تتعرض لها البلاد خلال الساعات المقبلة بكافة أنحاء الجمهورية.

تعليق الدراسة السبت

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