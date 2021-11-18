اليوم السابع
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ولادة قيصرية لسيدة برحم منقسم تضع رضيعا بأسنان لبنية ببنى سويف

الخميس، 18 نوفمبر 2021 12:39 ص
ولادة قيصرية لسيدة برحم منقسم تضع رضيعا بأسنان لبنية ببنى سويف عملية جراحية - صورة أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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شهدت احدى المستشفيات الخاصة بمدينة سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف ، اجرائه عملية ولادة قيصرية لسيدة تعاني من انقسام الرحم،  لمولود له أسنان لبنية
 
وفوجئ الدكتور رمضان محمود تمام، أخصائي النساء والتوليد بمستشفى سمسطا المركزي، ان السيدة  تمتلك رحم منقسم ، فاجري لها ولادة قيصرية  ، ليفاجأ ان المولود لديه موضع سنتين لبنيتين مكسوان باللحم يمكن ملاحظتهما في الفك السفلي.
 
يذكر ان الدكتور رمضان أعلن في وقت سابق عن قيامة بأجراء على عملية ولادة نادرة لطفل بعضوين ذكري وانثوي قبل أن يجرى نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي .
 
 
 
 

أخبار بنى سويف محافظة بنى سويف

سيدة برحم منقسم

مستشفى سمسطا

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