اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد سير العمل بمستشفي حميات بنها وأعمال التطوير

الخميس، 18 نوفمبر 2021 12:09 ص
وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد سير العمل بمستشفي حميات بنها وأعمال التطوير جانب من الجولة بمستشفى حميات بنها
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، يرافقه الدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، جولة للمرور علي مستشفي حميات بنها، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالأقسام الطبية الحرجة، ومن تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وذلك استمراراً للمتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالقليوبية.

ووجه وكيل وزارة الصحة، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المرضى بالمستشفى، كما تفقد أعمال التطوير الجارية وتفقد قسم الأشعة وأعمال تركيب وتشغيل الأشعة المقطعية بالمستشفي، وتركيب وتشغيل التعقيم المركزي بالمستشفي، كما تابع أعمال تطوير قسم الطوارئ وقسم العيادات الخارجية، قسم الكلي الصناعي بالمستشفي.

ثم توجه، إلي مركز اللقاحات التابع للمستشفي للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث تابع إنهاء إجراءات تسجيل بيانات المواطنين إلكترونياً وعمل الموافقة المستنيرة، والتطعيم مع توفير كافة أوجه التعاون، والتيسير علي المواطنين مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وإنهاء الإجراءات اللازمة لذلك، مشيراً إلي أن المراكز تعمل من الساعة 9 ص وحتي 9 م.

وجرى التأكد من تطعيم المواطنين وقياس العلامات الحيوية لهم، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي تم استخراجها لهم، ومشدداً علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً علي المواطنين وعلي مقدمي الخدمة بمركز اللقاح.

كما عقد وكيل الوزارة اجتماع مع مدير إدارة المستشفي، ورؤساء الأقسام بها، في حضور مدير إدارة المستشفيات، ناقش خلاله خطة العمل بالمستشفي والاحتياجات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والخطة الزمنية للانتهاء من الأعمال الجارية لتطوير وحدة العناية المركزة للطوارئ،ومركز اللقاح الجديد بالمستشفي، مع بحث المعوقات التي تؤثر على سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها.

تفقد قسم الاشعة بالمستشفى
تفقد قسم الاشعة بالمستشفى

 

جانب من أعمال الصيانة بالمستشفى
جانب من أعمال الصيانة بالمستشفى

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

متابعة اللقاحات بالمستشفى
متابعة اللقاحات بالمستشفى

صحة القليوبية

مستشفى حميات بنها

مراكز تلقى اللقاح بالقليوبية

لقاح فيروس كورونا

لقاح كورونا

الاشعة المقطعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحة القليوبية: فحص 150 طفلا بمبادرة الرعاية الصحية لدور الأيتام

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 01:53 م

"صحة القليوبية" تناقش الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 10:06 م

صحة القليوبية: تطوير 28 منفذ صحة بشبين القناطر ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الخميس، 11 نوفمبر 2021 09:10 ص

صحة القليوبية تستعد لمنظومة التأمين الصحى الشامل بتدريب أطباء المستشفيات

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 10:06 ص

صحة القليوبية: تطعيم جميع العاملين بمشروعات حياة كريمة بشبين القناطر بلقاح كورونا

الخميس، 04 نوفمبر 2021 06:46 م

صحة القليوبية: مليون و207 ألف مواطنا تلقوا جرعتى لقاح كورونا حتى الآن

الخميس، 04 نوفمبر 2021 11:26 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة