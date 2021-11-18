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وزير الداخلية اللبنانى: أغلب الحرائق بالبلاد مفتعلة وتسببت فى خسائر كبيرة

الخميس، 18 نوفمبر 2021 09:05 م
وزير الداخلية اللبنانى: أغلب الحرائق بالبلاد مفتعلة وتسببت فى خسائر كبيرة القاضى بسام مولوى وزير الداخلية اللبنانى
بيروت /أ ش أ/

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قال وزير الداخلية اللبنانى القاضى بسام مولوى، إن الحرائق التى شهدها لبنان مؤخرا أغلبها مفتعلة وتركت خسائر كبير، موضحا أن الحرائق توزعت على كافة الأراضى اللبناني، وأخطرها فى الجنوب.

 

وأضاف فى تصريح له اليوم الخميس، أنه سيتابع التحقيقات بجدية للكشف عن مفتعلى الحرائق، مؤكدا أن لدى الوزارة معلومات وتسجيلات وصور، تتابعها الأجهزة الأمنية المختصة وسيكون هناك نتيجة للتحقيقات.

 

 

وأوضح أن الحكومة سترفع الى مجلس النواب مشروع قانون لزيادة العقوبات على مفتعلى الحرائق، معتبرا أن هذا الموضوع خطر للغاية.

 

 

وجدد مولوى الشكر لمتطوعى وعناصر الدفاع المدني، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ ما يلزم لتطبيق القانون كى ينال المتطوعون حقوقهم بالدفاع المدنى بالتثبيت ضمن مسابقة محدودة.

 


وزير الداخلية اللبناني

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الحرائق في لبنان

خسائر لبنان

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