اليوم السابع
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الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:55 م
أكرم القصاص
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وزراء خارجية مجموعة السبع يدينون أزمة الهجرة على حدود بيلاروسيا

الخميس، 18 نوفمبر 2021 03:52 م
وزراء خارجية مجموعة السبع يدينون أزمة الهجرة على حدود بيلاروسيا مجموعة السبع - أرشيفية
أ ش أ

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أدان وزراء خارجية مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي أزمة الهجرة الحالية على حدود بيلاروسيا.
وقال الوزراء في بيان اليوم الخميس "نحن، وزراء خارجية مجموعة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ندين تنظيم نظام بيلاروسيا للهجرة غير النظامية عبر حدوده".
وأضافوا أن "هذه الأعمال القاسية تعرض حياة الناس للخطر، نحن متحدون في تضامننا مع بولندا، وكذلك مع ليتوانيا ولاتفيا، التي استهدفها هذا الاستخدام الاستفزازي للهجرة غير النظامية كتكتيك مختلط"، بحسب ما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.
وأكدوا ضرورة تزويد المنظمات الدولية بوصول فوري ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية.
وأشاد الوزراء بالإجراءات التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل بشكل وثيق مع بلدان المنشأ والعبور.


مجموعة السبع

أزمة الهجرة

بيلاروسيا

الاتحاد الأوروبى

بولندا

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