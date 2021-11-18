اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة نظافة القاهرة تغير ملابس عمالها.. شوف الزى الجديد

الخميس، 18 نوفمبر 2021 04:00 ص
هيئة نظافة القاهرة تغير ملابس عمالها.. شوف الزى الجديد ملابس عمال نظافة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت هيئة نظافة القاهرة تغيير زى عمال هيئة النظافة، ليظهر العامل بشكل لائق، حيث وافق اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، على تغيير الزى بعد معاينته وتوقيع عقد توريد مع الشركة المصنعة للزى الجديد، وذلك ضمن خطة الهيئة لتغيير شامل لمفهوم زي العاملين بكل مشتملاته لتنفيذ مهمة العامل على أكمل وجه والحفاظ على الصحة العامة والمهنية لعمال الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

ويتكون الزى الجديد من قميص وبنطلون "أحمر وأخضر اللون به ألوان فسفورية" وخوذة وجوانتى وحذاء خاص ونظارة لحماية العين، وكانت هيئة النظافة والتجميل تعتمد على الورش الإنتاجية للهيئة في تصنيع ملابس العمال.

وفى السياق تقوم الورش الإنتاجية بتركيب الأسوار الخارجية لمدخل عزبة خير الله بمصر القديمة بعد تصنيعه بالورش الإنتاجية بالدراسة والبدء في دهانه بعلم مصر، كما قامت الإدارة المركزية للنظافة قطاع الجنوبية برفع مخلفات البناء والهدم والرتش وتجريد الأتربة بكل أنحاء المنطقة المحيطة بعزبة خيرالله ومن أمام المقابر وتسوية الأرض وتحسين المظهر العام للمنطقة.

 

ملابس عمال نظافة القاهرة
ملابس عمال نظافة القاهرة

 

 


نظافة القاهرة

عمال النظافة

ملابس عمال النظافة

زى عمال النظافة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة