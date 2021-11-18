ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق اندلع بمصنع مكرونة "مهجور" بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق هائل اندلع بمصنع مكرونة بمنطقة القبارى غربى الإسكندرية، مما أسفر عن تدمير محتوياته دون حدوث أى إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمصنع بشارع 218 بمنطقة القباري، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بالطابق الثالث بمصنع مكرونة "مهجور" بالمنطقة المشار إليها، ما أسفر عن تلفيات بالمصنع.

تم السيطرة على النيران وإخماد الحريق بواسطة سيارات إطفاء، وذلك دون حدوث أى إصابات، تحرر المحضر بقسم شرطة مينا البصل، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.