موجز الاقتصاد.. 35.7 % زيادة فى التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأفريقى

كتب أحمد حسن

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الخميس 18-11-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، أبرزها تحديد وزارة السياحة موعدد احتفالية طريق الكباش بالأقصر، وتراجع أسعار النفط، وغيرها من الأخبار...

التخطيط تعقد ورشة عمل حول استخدام مؤشرات النوع الاجتماعي في إعداد التقارير

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة ورشة عمل بعنوان استخدام مؤشرات النوع الاجتماعي في إعداد التقارير، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضرورة البناء المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص، وتعزيز الأطر المعنية بتفعيل تلك الوحدات.

اقتصادية قناة السويس تعرض استراتيجية 2020/2025 بالجناح المصري في إكسبو 2020

استعرضت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استراتيجيتها خلال الخمس سنوات 2020/2025 والتي من شأنها جعل المنطقة بوابة عالمية للنفاذ لجميع الأسواق مما يسهل على المستثمرين نفاذ منتجاتهم للأسواق الإقليمية والعالمية من خلال الموقع الجغرافي المميز والاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها الهيئة مع الأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية وغيرها.

تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 79.88 دولار و77.65 دولار للخام الأمريكى

شهدت أسعار النفط اليوم تراجعا، حيث سجلت 79.88دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77.65دولار للبرميل.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. استمرار التغير فى البورصات العالمية

لا يزال سعر الذهب يسجل تذبذب واضح في البورصات العالمية بين الصعود والهبوط، فبعد تسجيل مستويات 1860 دولار للاونصة، تراجع السعر مجددا إلي مستويات 1850 دولار، مما تسبب في خلق حالة من الاضطراب في أسعار الذهب اليوم في مصر.

مؤسسة حياة كريمة تعلن تقديم كافة سُبل الدعم اللازم لمتضرري الطقس السيئ

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تضامنها الكامل مع أهالي أسوان المتضررين جراء موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة، وذلك في إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة علي توفير كافة سبل الحياة الكريمة لأهالينا في كافة ربوع الجمهورية والوقوف بجانبهم في وقت الأزمات.

مصر تتقدم 5 مراكز فى الترتيب العالمى لمتوسط سرعات الإنترنت

كشف أحدث التقارير الصادرة عن مؤشر Ookla Speedtest العالمى لقياس سرعات الإنترنت لشهر أكتوبر 2021 عن ارتفاع متوسط سرعات الإنترنت الثابت فى جمهورية مصر العربية ليصل إلى 45.85 ميجابت/ث وبذلك يتقدم ترتيب مصر عالميًا خمسة مراكز لتحتل المركز الـ 92 من أصل 181 دولة مقارنة بالمركز 97 فى سبتمبر الماضى، كذلك تقدم ترتيب مصر إلى المركز الرابع أفريقيا والثامن عربيا من حيث متوسط سرعة الإنترنت الثابت.

35.7 % زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي من يناير / سبتمبر 2021

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة إجمالى الصادرات الى دول الاتحاد الافريقي بلغت 3974 مليون دولار خلال الفترة من يناير / سبتمبر 2021 مقابل 2883 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 37.8 % بينما كانت الصادرات 3985 مليون دولار عام 2020.

إجراء 892 حملة تفتيشية على المصانع وإعداد 211 دراسة فنية واعتماد 58 مركز صيانة

كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضي أن المصلحة قامت بإجراء 892 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية ومراكز الخدمة والصيانة وعلى جودة المنتجات الصناعية، إجراء 211 دراسة فنية متخصصة تضمنت 198 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و3 دراسات لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة و8 دراسات لمصلحة الضرائب ودراستين لاستخدام حصص الكحول .

إنشاء جهاز تنمية "مدينة الإسماعيلية الجديدة" ليتولى تنمية 2828 فداناً

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على إنشاء جهاز مدينة بمسمى "جهاز تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة"، واستحداث الهيكل التنظيمى له على غرار أجهزة المدن التابعة للهيئة ذات المستوى التنظيمى (ب)، والتى قمة وظائفها من الدرجة العالية، ليتولى تنمية مساحة 2828 فداناً، حتى يتسنى استكمال باقى الإجراءات مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.