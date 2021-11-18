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منسق مبادرة الأمراض الوراثية لحديثى الولادة: نستهدف فحص 2.5 مليون طفل سنويًا

الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:42 م
منسق مبادرة الأمراض الوراثية لحديثى الولادة: نستهدف فحص 2.5 مليون طفل سنويًا وزارة الصحة - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قالت الدكتورة دينا عبد السلام منسق مبادرة الأمراض الوراثية لحديثى الولادة، إن المبادرة تمكنت من فحص 17 ألف و722 طفلا ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة، موضحة أن الهدف الأساسى للمبادرة معرفة نسبة انتشار الأمراض الوراثية لدى الأطفال وعمل خريطة للأمراض الوراثية.

وأضافت منسق مبادرة الأمراض الوراثية لحديثى الولادة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه لا يوجد حتى الآن خريطة للأمراض الوراثية للأطفال حديثى الولادة، موضحة أن المبادرة تتضمن 25 مركز على 18 محافظة، وسنبحث هل سنحتاج تعميم تلك المراكز على مستوى الجمهورية من عدمه.

وأشار منسق مبادرة الأمراض الوراثية لحديثى الولادة إلى أن المبادرة تسعى لمعرفة ما هي أكثر الأمراض انتشارا بين حديثى الولادة لبحث طرق علاجه، موضحة أن المبادرة تشمل كل مواليد مصر، ونستهدف أن نصل لفحص 2 ونصف مليون طفل حديث الولادة بشكل سنوي.

وأكدت منسق مبادرة الأمراض الوراثية لحديثى الولادة، ضرورة أن تتابع المرأة خلال فترة الحمل لاطمئنان على صحتهم، بجانب عمل الفحص لأطفالهم بعد ولاتهم مباشرة.

 


الامراض الوراثيه

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