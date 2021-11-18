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معلومة قانونية.. ما هى عقوبة جريمة الحرمان من رؤية الأطفال؟

الخميس، 18 نوفمبر 2021 09:00 ص
معلومة قانونية.. ما هى عقوبة جريمة الحرمان من رؤية الأطفال؟ خلافات أسرية - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة الحرمان من الرؤية، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.
 
ويقول المحامى خالد محمد، إن الحرمان من الرؤية هو أن يحرم أحد الطرفين الطرف الآخر من رؤية الطفل، ولذا جاء قانون الأحوال الشخصية الجديد ليحسم هذا الخلاف الطويل، بأن نظم في مواده حق الرؤية والاستضافة للطفل.ونص القانون في مواده على العقوبه الآتية: 
 
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
 
وبالتالى فإن القانون المصرى قد نص صراحةً على معاقبة أى طرف من الأطراف سواءً كان الأب أو الأم، حال قيام أحدهما بحرمان الأخر من رؤية طفله.
 

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