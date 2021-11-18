اليوم السابع
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معلومة قانونية.. تعرف على أبرز المستحقين لنفقة الأقارب

الخميس، 18 نوفمبر 2021 03:00 ص
معلومة قانونية.. تعرف على أبرز المستحقين لنفقة الأقارب محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى - أحمد عبد الهادى

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كثير من رواد محاكم الأسرة من الأزواج والزوجات يقعون تحت ضغط هائل، بسبب الخلافات الزوجية وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية، وهنا يرصد "اليوم السابع" إجابات قانونية للرد عليها.

أبرز المعلومات القانونية عن نفقة الأقارب:

1- قانون الأحوال الشخصية بالمادة 3 من قانون 1 لسنة 2000، أكد على أن مستحقي النفقة من الأقارب تشمل الأبوين وآباءهما وأمّهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم.

2- اشترط القانون أن نفقة الأقارب يجب أن تكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.

3- ومن شروطها أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وان يكون المطالب بالنفقة موسرا .

4- تشمل نفقة الأقارب المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء. 

5- ترتيب من يجب عليهم الإنفاق على الأب القادر أن ينفق على ولده الفقير، ومع فقد الأب أو فقره فيجب على جد الولد لأبيه، ومع فقده أو إعساره فعلى جد الأب، مع مراعاة الأقرب فالأقرب.

6- كما تجب مع فقد الأب وإن علا أو مع إعسار الموجود، على الأم القادرة أن تنفق على ولدها المعسر.

7- إذا كان الأب والأم معسرين، ومحتاجين فيجب على الولد مع اليسار أن ينفق عليهما.


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