اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 نوفمبر 2021 04:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين فى حادثين منفصلين على طريق سيوة بمطروح

الخميس، 18 نوفمبر 2021 02:52 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين فى حادثين منفصلين على طريق سيوة بمطروح حادث طريق سيوة
مطروح - حسن مشالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرين، في حادثين منفصلين، على طريق سيوة،  حيث أسفر حادث انقلاب أتوبيسين بالكيلو 120 طريق |مطروح - وسيوة"، عن إصابة 18 شخصا.

وأسفر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تريلا عند الكيلو 90 طريق "سيوة - مطروح"، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

تم نقل مصابي الحادثين إلى مستشفى مطروح العام، ونقل 3 جثث إلى مستشفى سيوة المركزى، وهم أحمد على عبد الصادق 73 سنة، من من سيوة، والرضا محمد السنوسى 57 سنة من مطروح، وعبد الباسط سعد رواق 35 سنة من مطروح.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل وأسماء المصابين والتطورات أولا بأول.

 


محافظة مطروح

حادث طريق سيوة

مستشفى مطروح

حادث طريق

الساحل الشمالي

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة