مصرع 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين فى حادثين منفصلين على طريق سيوة بمطروح

مطروح - حسن مشالى

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرين، في حادثين منفصلين، على طريق سيوة، حيث أسفر حادث انقلاب أتوبيسين بالكيلو 120 طريق |مطروح - وسيوة"، عن إصابة 18 شخصا.

وأسفر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تريلا عند الكيلو 90 طريق "سيوة - مطروح"، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

تم نقل مصابي الحادثين إلى مستشفى مطروح العام، ونقل 3 جثث إلى مستشفى سيوة المركزى، وهم أحمد على عبد الصادق 73 سنة، من من سيوة، والرضا محمد السنوسى 57 سنة من مطروح، وعبد الباسط سعد رواق 35 سنة من مطروح.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل وأسماء المصابين والتطورات أولا بأول.