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مصرع عاملين غرقا أثناء تنظيفهما بيارة صرف صحى فى إسنا بالأقصر.. صور

الخميس، 18 نوفمبر 2021 09:30 ص
مصرع عاملين غرقا أثناء تنظيفهما بيارة صرف صحى فى إسنا بالأقصر.. صور مصرع عاملين تسليك بيارات صرف
الأقصر – أحمد مرعى

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لقى عاملان مصرعهما غرقاً داخل "بيارة" صرف صحى بحي القريا أمام الشيخ سعد بجوار محطة 6 بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، وذلك خلال عمليات تنظيف البيارة بعمق 18 مترا من المياه والرواسب فى القرية، وتم نقل جثامين العاملين لمشرحة مستشفى إسنا، وجارى استصدار التصريح بدفنهما لتشييع الجنازة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بورد بلاغ بغرق شخصين فى إحدى بلاعات الصرف الصحى بحي القرية بمنطقة الشيخ سعد دائرة المركز، وعلى الفور انتقل إلي مكان الحادث كلاً من، ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز.

وأسفر الحادث عن مصرع كلا من "محمد عبد الوهاب" 19 سنة، عامل تسليك بالصرف الصحي، مقيم بمنطقة السبقات بالمكسر بإسنا، و "أحمد جابر أبراهيم" 27 سنة، عامل تسليك بالصرف الصحي، مقيم بقرية توماس 2 التابعة لمركز ومدينة إسنا، وتم انتشال جثث الضحايا، ونقلهم إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي.

ولدي وصول البلاغ بغرق العاملين انتقل لموقع الحادث كل من اللواء عبد المجيد رضوان، مساعد مدير أمن الأقصر، والعقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أسلام هندي نائب المأمور، والمقدم أحمد حسين رئيس مباحث المركز، والمقدم عادل توفيق مدير وحدة مرور إسنا، والنقيب صبري خزام وكيل الوحدة، والنقيب محمود صقر، والنقيب محمد سرور معاوني مباحث المركز، ورجال الأنقاذ النهري، وسيارات الاسعاف، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأهالى خلال الحادث بمدينة إسنا
الأهالى يتجمعون خلال الحادث  

 

لحظة انتشال جثمانى العاملين من البيارة باسنا
لحظة انتشال جثمان العاملين 

 

مصرع عاملين تسليك بيارات صرف غرقاً داخل بيارة
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