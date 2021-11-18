مصرع شخصين فى حادث تصادم على الطريق الزراعى السريع عند ملوى

لقى شخصان مصرعهما إثر حادث تصادم على الطريق الزراعى مصر - أسوان بقرية حافظ، إثر قيام سيارة بصدمهما.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد مصرع شخصين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على دوران ترعة حافظ بملوى.
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وأفادت التحريات الأولية أن سبب الحادث السرعة الزائدة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق فى الواقعة.
مصرع شخصين فى حادث تصادم على الطريق الزراعى السريع عند ملوىالخميس، 18 نوفمبر 2021 03:06 م
حادث تصادم - صورة أرشيفية
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لقى شخصان مصرعهما إثر حادث تصادم على الطريق الزراعى مصر - أسوان بقرية حافظ، إثر قيام سيارة بصدمهما.
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