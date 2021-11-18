اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يقرر تعطيل الدراسة السبت المقبل لسوء الأحوال الجوية

الخميس، 18 نوفمبر 2021 07:07 م
محافظ كفر الشيخ يقرر تعطيل الدراسة السبت المقبل لسوء الأحوال الجوية محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ محمد سليمان

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قال أحمد السماحى، المتحدث الرسمى باسم محافظة كفر الشيخ، إن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قرر تعطيل الدراسة، يوم السبت القادم، الموافق 20 نوفمبر الجارى، بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة، بصفة مبدئية، وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.
 
وذكرت الهيئة في تقارير صادرة عنها أنه من المتوقع تعرض المحافظة لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطار غزيرة، وبناء عليه أصدر محافظو المحافظات الساحلية الشمالية، قرار بغلق المدارس يوم السبت القادم، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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