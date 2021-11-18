محافظ شمال سيناء: ميناء العريش مشروع كبير يعود على المحافظة بالخير

شمال سيناء- محمد حسين

قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه يقدر قلق المواطنين فى منطقة ميناء العريش بشأن مستقبل منطقة ميناء العريش، لكن المصلحة العليا للوطن والمواطنين أن يتم تطوير الميناء.

وأضاف فى تصريحات صحفية له اليوم أن عمليات تطوير ميناء العريش البحرى، ستعود بالخير على كل أهل سيناء وعمليات التطوير تستغرق ثلاث سنوات، وسيتم إخلاء منطقة الميناء على مراحل، والمرحلة الأولى منها حاليا، هو مايقع فى خط سير سور ميناء العريش البحرى وسيتم عمل بوابات بالسور ليتابع المواطنين بالمنطقة كل أمور حياتهم.

وأضاف أن جهات التنفيذ المختصة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستقومان بتحديد مخطط التطوير، لافتا انه للتعويضات بمنطقة ميناء العريش البحري ، تم تشكيل لجنة منذ شهرين عاينت منطقة الميناء بشكل مفصل وتم اختيار أعلى الأسعار لتعويض المواطنين عن المبانى والأراضي بالمنطقة.

وتابع محافظ شمال سيناء، إن بنود التعويض تشمل الأرض والخرسانات والتشطيبات وتحديد قيمة المتر فى كل مرحلة لتقدير قيمة الأسعار الخاصة بالمبانى.

وقال انه تم الأسبوع الماضي اجتماع مع بعض سكان منطقة الميناء وكان هناك اشادة بالتقديرات والتقييم الذى وضعته اللجنة، وأن اللجنة لم تترك صغيرة أو كبيرة إلا وقامت بحصرها .

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن الأرض الفضاء داخل حرم الميناء تم حصرها وتم تقسيمها إلى أراضى مسجلة، وأراضي ضمن تقسيمات المحافظة ، وأراضي عقود عرفية، وأراضي تزيد عن 4200 م ، وكل أرض لها سعر تم تحديدة ، وستقوم لجنة من هيئة الخدمات الحكومية خلال المرحلة القادمة بتقييم سعر الأرض مرة اخرى بناءا على مطالب من أهالى المنطقة.

وأكد أن المحافظة وضعت بدائل متعددة لتعويض سكان حرم ميناء العريش البحري، أول بديل حصول المواطن على تعويض عادل عن سعر الأرض والمباني قبل المغادرة، البديل الثانى هو اقدام المحافظة خلال الايام القادمة على إنشاء 10 عمارات بحى الريسة، و البداية بثلاث عمارات دور أرضى وخمس طوابق شقة مساحتها 90 متر مشطبة بالكامل بضوابط.

وقال، تم عمل تقسيم بالمتخللات بمنطقه جنوب الريسة شمل 200 قطعة أرض بمساحات 120 و130 متر وصاحب المساحات الاكبر سيحصل على قطعتين أرض بما يتناسب مع مساحة الأرض التابعة للمواطن.