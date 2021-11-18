محافظ سوهاج: الانتهاء من إنشاء حديقة الأندلس بحى الكوثر بتكلفة 500 ألف جنيه.. صور

سوهاج محمود مقبول

أنهت الوحدة المحلية بحى الكوثر شرقى محافظة سوهاج من أعمال إنشاء "حديقة الأندلس" بحي الكوثر، والمقامة على مساحة 1200 متر مربع، بتكلفة 500 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء الحدائق العامة والمساحات الخضراء، لخلق متنفس طبيعي للأهالي، وإضفاء مظهر حضاري يليق بمحافظة سوهاج، صرح بذلك اللواء طارق الفقى محافظ الإقليم.

ومن جانبه، أوضح هلال زكي رئيس حي الكوثر، أن أعمال إنشاء حديقة الأندلس شملت "المساحات الخضراء، وأعمال الإنارة والأرصفة، ودهان البردورات، وإنشاء برجولات خشبية، بالإضافة إلى زراعة أشجار الزينة، لافتا إلى اهتمام الحي بتنفيذ توجيهات محافظ الإقليم بشأن التوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحة الخضراء بالشوارع والميادين.

يذكر أن تليفزيون "اليوم السابع" قدم قبل ذلك بثا مباشرا لافتتاح حديقة عامة مجانية للمواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة كمتنفس طبيعى لهم ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الحدائق والميادين العامة على مستوى المحافظة، بتكلفه إجمالية بلغت حوالى مليون ونصف المليون جنيه.

وافتتح الحديقة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالهادى مدير مكتب المحافظ، وأحمد البدرى رئيس الوحدة المحلية نائب الوحدة المحلية.

ومن جانبه، أوضح المحافظ لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية تطوير ورفع كفاءة عدد من الحدائق العامة، ومنها حديقة «السيد سليمان» أمام عمر أفندى بحي شرق مدينة سوهاج، وحديقة صينية مدينة أخميم، وحديقة ميدان جمال عبدالناصر أمام بنك الإسكندرية، والحديقة العامة بحي راشد في غرب مدينة سوهاج، وعدد من الحدائق العامة بمختلف مراكز المحافظة، لافتا إلى أنه يجرى الآن أعمال تطوير ورفع كفاءة العديد من الحدائق على مستوى المحافظة، وفتح تلك الحدائق للمواطنين بالمجان لقضاء أوقات فراغهم.



إنشاء حديقة الأندلس بحى الكوثر سوهاج



إنشاء حديقة الأندلس بحى الكوثر سوهاج



إنشاء حديقة الأندلس بحى الكوثر سوهاج