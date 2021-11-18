محافظ دمياط توافق على النزول بالحد الأدنى للقبول بالفصول المسائية للخدمات التعليمية

دمياط معتز الشربينى

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على النزول بالحد الأدنى للقبول بالفصول المسائية للخدمات التعليمية بالمدارس الحكومية من مجموع 190 درجة إلى 180 درجة للعام الدراسى 2022 /2021، وذلك تلبيةً لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوى العام الحكومية، لمن لم يمكنه مجموعه من الالتحاق بمدارس المرحلة الثانوية.

وأكد الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم، أن القرار جاء نظرًا لوجود أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوى بمدارس المرحلة الثانوية، والتى يوجد بها فصول مسائية للخدمات التعليمية، منوهًا إلى أنه سيتم الترتيب تنازليًا حسب المجموع، مع مراعاة للبعد الأسرى والاجتماعى.