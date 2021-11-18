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محافظ الدقهلية يعلن تعليق الدراسة السبت القادم تحسبا لسوء الأحوال الجوية

الخميس، 18 نوفمبر 2021 09:02 م
محافظ الدقهلية يعلن تعليق الدراسة السبت القادم تحسبا لسوء الأحوال الجوية محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، تعليق الدراسة على مستوي المحافظة  بكل المراحل التعليمية وذلك يوم السبت القادم تحسبا لسوء الأحوال الجوية ، و سوف يتم دراسة الوضع على حسب الحالة الجوية ،  إذ كان سوف يتم تمديد التأجيل أو العودة مرة أخرى.
 
وقد أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه، اليوم الخميس توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة التنفيذ للاجراءات والاستعداد لمواجهة سقوط الامطار بنطاق المحافظة وذلك اعتبارا من اليوم وحتي انتهاء فصل الشتاء وذلك بناءا علي تحذيرات الارصاد الجوية بشأن تقلب موجات الطقس في موسم الأمطار.
 
أكد "مختار" على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والأحياء والتعامل الفورى مع أية مستجدات، ووجه "المحافظ " لأهمية متابعة تطهير كافة بلاعات صرف الأمطار والتأكد من سلامة توصيلها بشبكة الصرف والتأكد من جاهزية كافة معدات وسيارات الكسح والشفط وماكينات شفط المياه والغاطسات للتعامل الفوري مع أية طوارئ.
 
 

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الطقس

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