لمرضى السكرى.. تعرف على الخضراوات ذات نسبة السكر المنخفضة فى الدم

كتبت مروة هريدى

يوصى باتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وغني بالبروتين والألياف جنبًا إلى جنب مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للتحكم في مرض السكري، وهناك العديد من الخضراوات التي تحتوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، والتي يمكن أن تساعدك في إدارة مرض السكري، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هو مؤشر نسبة السكر في الدم؟



يعطي مؤشر نسبة السكر في الدم فكرة عن معدل إطلاق الجلوكوز من طعام معين في مجرى الدم، ويمكن تصنيف الأطعمة اعتمادًا على ذلك على أنها أطعمة ذات مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة ومتوسطة وعالية، بصرف النظر عن مؤشر نسبة السكر في الدم، فإن الحمل الجلايسيمي للطعام مهم أيضًا، وهو معدل إطلاق السكر من إجمالي الكربوهيدرات الموجودة في الطعام المستهلك.

تصنيف الأغذية حسب المؤشر الجلايسيمي؟



تسمى الأطعمة التي تحتوي على مؤشر جلاسيميى أقل من 55 بالأغذية ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض.

الأطعمة التي تحتوي على 56-69 تسمى الأطعمة معتدلة المؤشر الجلايسيمي، أما الأطعمة التي يزيد مؤشر جلايسيمي عن 70 فهي أطعمة ذات مؤشر نسبة السكر في الدم عالية.

فيما يلي.. 5 خضراوات ذات مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض (أقل من 55):



الكرنب

الكرنب غني بالسلفورافان والكايمبفيرول ومضادات الأكسدة الأخرى، كما أنه يحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان، والتي تعمل بمثابة مادة حيوية وتساعد على الهضم وتعزيز وظائف المناعة، كما أنه غني بفيتامين K المعروف أيضًا باسم عامل التخثر، وبالتالي يجب أن تستهلك باعتدال إذا كنت تتناول أدوية سيولة الدم.

القرنبيط



القرنبيط غني بمضادات الأكسدة المعروفة باسم أيزوثيوسيانات والجلوكوزينولات، والتي لها خصائص قوية ومضادة للالتهابات، الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في القرنبيط تساعد في تعزيز الشعور بالشبع، كما أن القرنبيط غني بمادة الكولين التي تساعد على إنتاج الناقلات العصبية وتطور الدماغ.

الطماطم



الطماطم غنية بالألياف وتحتوي على نسبة عالية من الليكوبين وفيتامين سى، وهو مقوي كبير للمناعة، تعتبر الطماطم مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم مما يساعد في التحكم في ارتفاع ضغط الدم، ولكن يجب على مرضى الكلى تناوله باعتدال.

البامية



البامية غني بالألياف وفيتامين سى وحمض الفوليك والكاروتينات والمغنيسيوم، تساعد البامية في الحفاظ على مستويات منخفضة من الهوموسيستين، مما يمنع فرص تطور مرض السكرى إلى ما يسمى بالاعتلال العصبي، كما تساعد الألياف فى البامية أيضًا في الحفاظ على التحكم الجيد في نسبة السكر في الدم.

الفاصوليا الخضراء



الفاصوليا الخضراء غنية بفيتامين سى والألياف وفيتامين ك وحمض الفوليك، حيث يساعد فيتامين ك على امتصاص الكالسيوم في العظام ويقلل من إفرازه في البول.