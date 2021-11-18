كوريا الجنوبية تؤكد ضرورة التعاون الثابت مع بكين وطوكيو للتغلب على الخلافات

سول أ ش أ

أكد وزير الخارجية الكورى الجنوبى "جونج وي-يونج"، ضرورة التعاون الثلاثى الثابت بين سول وبكين وطوكيو؛ للتغلب على الخلافات، مشددًا على أن الدول الثلاث لديها القدرة على التغلب على الخلافات من خلال التعاون الثابت والمضى قدمًا نحو الازدهار المشترك، حيث أنهم يتشاركون فى خلفيات ثقافية متشابهة.

وأوضح الوزير أن فترة ما بعد الوباء ستدعو إلى تعاون أكبر بين الدول، معربًا عن أمله فى أن تكون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة "بكين 2022" بمثابة فرصة للدول الثلاث لتعزيز التعاون الثلاثي.

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب، خلال اجتماع الوزير مع كبار المسؤولين فى أمانة التعاون الثلاثى (TCS).

وجاء اجتماع الأمانة وسط الخلافات المستمرة بين سول وطوكيو حول التجارة والقضايا التاريخية، وفى الوقت الذى تسعى فيه سول جاهدة لوضع استراتيجية للابتعاد عن التوترات الجيوسياسية الناجمة عن التنافس الشرس بين الولايات المتحدة والصين.

وبدأت أمانة التعاون الثلاثى التى تتخذ من سول مقرا لها أعمالها فى عام 2011 لتعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والصين واليابان.