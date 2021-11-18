قرار حكومى باعتبار مشروع تطوير محور 26 يوليو من أعمال المنفعة العامة

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا باعتبار مشروع تطوير محور 26 يوليو وإنشاء محاور متصلة به من أعمال المنفعة العامة.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، باعتبار كل من مشروع إقامة توسعات بمستشفيات قنا الجامعية وتوسعة شارع عمر المختار بالمطرية وإقامة 4 محطات معالجة الصرف الصحى بمركزى دمنهور وكفر الدوار من أعمال المنفعة العامة.



قرار رئيس الوزراء

واعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة ثانوية تجارية ببنى سويف من أعمال المنفعة العامة ، وتخصيص قطعة أرض بسوهاج لإقامة مركز طبى عليها وأخرى بمركز طما بسوهاج لإقامة مبنى للضرائب العقارية عليها