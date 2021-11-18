اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

قرار حكومى باعتبار مشروع تطوير محور 26 يوليو من أعمال المنفعة العامة

الخميس، 18 نوفمبر 2021 10:03 ص
قرار حكومى باعتبار مشروع تطوير محور 26 يوليو من أعمال المنفعة العامة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا باعتبار مشروع تطوير محور 26 يوليو وإنشاء محاور متصلة به من أعمال المنفعة العامة. 
 
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، باعتبار كل من مشروع إقامة توسعات بمستشفيات قنا الجامعية وتوسعة شارع عمر المختار بالمطرية وإقامة 4 محطات معالجة الصرف الصحى بمركزى دمنهور وكفر الدوار من أعمال المنفعة العامة.
 
قرار رئيس الوزراء
قرار رئيس الوزراء
 
واعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة ثانوية تجارية ببنى سويف من أعمال المنفعة العامة ، وتخصيص قطعة أرض بسوهاج لإقامة مركز طبى عليها وأخرى بمركز طما بسوهاج لإقامة مبنى للضرائب العقارية عليها

محور 26 يوليو

مصطفى مدبولى

مجلس الوزراء

الدكتور مصطفي مدبولى

مشروع تطوير محور 26 يوليو

الجريدة الرسمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة