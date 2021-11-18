"فضلات فئران" و"سلمونية" فى الأكل.. تفاصيل حبس صاحب سلسلة مطاعم بمرسى مطروح

كتب كريم صبحى

حصل اليوم السابع على تفاصيل حكم جنايات مرسى مطروح بمعاقبة صاحب سلسلة مطاعم شهيرة، بالحبس لمدة 5 سنوات، لتسببه بالخطأ فى وفاة شخص وإصابة 22 شخصا آخر نتيجة تناول أطعمة لديه غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتعرضهم لتسمم.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم ووجهت له تهمة الإهمال الجسيم والتسبب في وفاة واصابة المجنى عليهم.

تفاصيل الواقعة تعود لصيف عام 2019 عندما تلقى شرطة النجدة بلاغا بإصابة 22 شخصا ووفاة شخص نتيجة تسممهم عقب تناولهم وجبة غداء داخل مطعم "كبابجى"، وتبين من التحقيقات عقب تحليل الجهات المعنية للمياه والأطعمة انه تم العثور على "فضلات فئران" وبكتيريا "السلمونية" فى الاكل والاطعمة داخل المطعم.

وكانت محافظة مطروح، نظمت حملة صحية، بمشاركة مديرية التموين والصحة والطب البيطرى ومجلس المدينة ومباحث التموين، لمراجعة إلتزام أحد المطاعم الشهيرة بالضوابط والالتزامات الصحية، بعد حملة تفتيش سابقة وضبط عدد من المخالفات، وتحرير المحاضر والإجراءات القانونية، حيث تم ضبط 355 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ عليها وتم تشميع المطعم بالشمع الأحمر، وتم العرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة وإغلاق المطعم .

صدر الحكم برئاسة المستشار بلال أبو السعود وعضوية المستشار جمال رجب والمستشار سامح عبد الرهاب والمستشار مصطفي عبد الجواد .