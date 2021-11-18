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عبد الله اللافى يستعرض مشروع المصالحة الوطنية مع سفير النمسا لدى ليبيا

الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:24 م
عبد الله اللافى يستعرض مشروع المصالحة الوطنية مع سفير النمسا لدى ليبيا نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقى سفير النمسا
كتب: أحمد جمعة

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استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبى عبد الله اللافي، مساء اليوم الخميس، سفير جمهورية النمسا لدى ليبيا، "كريستوف ماينبورع"، والمدير العام للمركز النمساوي لدراسات السلام وتسوية النزاعات، المدير الوطني لمشروع المركز في ليبيا "موريس مورهان".

وأكد المجلس الرئاسي الليبي في بيان صحفى، الخميس، أن اللقاء الذي عقد بديوان المجلس تناول علاقات التعاون بين ليبيا والنمسا في العديد من المجالات، وسبل تطويرها، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

 واستعرض السفير ومدير المركز، مشاريعه في ليبيا المتمثلة في إجراء البحوث والدراسات، وورش العمل، والندوات، التي تهدف لتنمية القدرات، ودعم المركز لمشروع المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي.

وثمن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مواقف جمهورية النمسا الداعمة لاستقرار ليبيا، وجهودها من أجل السلام والازدهار، من خلال الدعوة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لينعم الشعب الليبي بمقدراته وخيراته.

 

 


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