ضبط لحوم وأسماك مجهولة المصدر بحوزة مدير ثلاجة مواد غذائية فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، القبض على مدير ثلاجة لحفظ المواد الغذائية، بحوزته كمية من اللحوم والأسماك مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بقصد طرحها للبيع للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، كما تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بإدارة شرطة التموين في الجيزة، إلى حيازة مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، لكميات من المنتجات مجهولة المصدر، لطرحها للبيع بالأسواق.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهم، وضبط بحوزته كمية من اللحوم والأسماك مجهولة المصدر، لا تحمل أي بيانات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك.

تم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لاتخاذ قرار بالتصرف بها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

. عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.