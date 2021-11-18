صور.. أسراب الحمام تحول ميدان أبو الحجاج الأقصرى إلى ساحة أوروبية

الأقصر – أحمد مرعى

يسحر الحمام المميز بمشاهدة اليومية قلوب الجميع داخل ميدان أبو الحجاج الأقصرى بوسط مدينة الأقصر، حيث تتواجد بصورة يومية أسراب من الحمام فى الميدان ليظهر كالميادين الأوروبية حول العالم، حيث يعتبر ميدان أبو الحجاج أيقونة أهالى الأقصر للاحتفالات على مدار العام.

ويتواجد فى قلب ميدان أبو الحجاج الأقصرى عدد من أصحاب الخيول والحمير والجمال والدراجات البخارية لتقديم جولات بأسعار مختلفة للمواطنين الذين تواجدوا فى الميدان، ويقول أحمد العطيفي أحد شباب الأقصر، إنه يشرف أصحاب المحلات المجاورة للميدان على إطعام وتربية الحمام بالميدان، حيث إن الحمام من أبرز المعالم التى يقبل عليها السياح من مختلف دول العالم خلال الزيارة.

ويضيف العطيفي لـ"اليوم السابع"، أن الجميع يستمتعون بتربية الحمام فى الميدان والذى يعتبر أساسيا فى احتفالات مولد أبو الحجاج، الذين يبدأ بإطلاق الحمام فى سماء مدينة الأقصر، ويجرى جلب الأكل له فى الميدان يومياً عبر التبرع فيما بينهم، بجانب تلقى التبرعات من الأهالى والسائحين لتجميع أسراب الحمام وزيادة أعدادها لسهولة التقاط السائحين الصور معها.

ويتميز مسجد وضريح سيدى أبو الحجاج الأقصرى الذى مضى على بنائه أكثر من 8 قرون، بشكله الفريد وتوسطه لكتلة أثرية فريدة يقصدها السياح من مختلف البلدان جعله يخطف أنظار السياح القاصدين زيارة معبد الأقصر، وتحول لدى الكثير منهم إلى فقرة رئيسية ضمن برامجهم لزيارة آثار مدينة الأقصر، حيث إنه قيمة تاريخية وأثرية تخطف عيون الوافدين إلى معبد الأقصر، للبحث فى تاريخ هذا المسجد والسبب وراء وجوده فى أحضان معبد الأقصر بهذا الشكل.

ويعود تاريخ بناء المسجد إلى عام 658هـ، الموافق 1286م، وقد بنى بساحة معبد الأقصر على نسق المساجد الفاطمية القديمة، ليزاحم تماثيل رمسيس الثانى أحد أعظم الملوك الرعامسة، الذى ينسب إليه إنشاء معبد الأقصر، ويقف شاهدًا على 3 حضارات إنسانية، حيث يخترق بطابعه الإسلامى بهو معبد الأقصر الذى يحتوى على الكثير من مظاهر الحضارة الفرعونية من أعمدة وتماثيل ونقوش ورسومات لا تزال حية على جدران المعبد، والذى يضم أيضا بالإضافة إلى المسجد بقايا كنيسة قبطية قديمة طمرت تحت مبنى المسجد الذى يرتفع فوق سطح أرض المعبد بأكثر من 10 أمتار.



أما الحمام وتاريخه قديماً قام المسلمون بتطوير استخدامه، حيث أقيمت فى بغداد عام 1150 أول مصلحة بريد بواسطة الحمام، وقد نظمت مسابقات ومباريات فى مختلف بلدان العالم، لقياس مدى سرعة الحمام فى تبليغ الرسائل، حيث تأكد أن سرعته يمكن أن تصل لـ145 كلم فى الساعة الواحدة عبر مسافة تصل لـ750 كلم، وللحمام حاسة خاصة ومسالك معينة تتبعها أسراب الحمام المحملة بالرسائل، ويمكن لهذه الطيور العجيبة أن تعود إلى أعشاشها مهما بعدت عنها.





الحمام المميز فى ميدان أبو الحجاج





الحمام يسحر القلوب فى الميدان





تجمعات الحمام فى ميدان أبوالحجاج_1



حمام أبوالحجاج فى مدخل السوق السياحى

