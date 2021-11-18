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سقوط عاطلين وراء سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة فى الجمالية

الخميس، 18 نوفمبر 2021 12:23 م
سقوط عاطلين وراء سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة فى الجمالية مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على شخصين بعد قيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق في منطقة الجمالية، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث  قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام إحدى السيدات وبصحبتها آخر بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لايتناسب وقيمتها الحقيقية بإحدى محال بيع المشغولات الذهبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتمكنت من ضبطهما وتبين أنهما إحدى السيدات وشقيق زوجها، وبحوزتهما "3 قطع مشغولات ذهبية- ساعة يد- هاتف محمول" مجهولة المصدر.

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفت الأولى بسرقتها من داخل مسكن ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس "بأسلوب المغافلة" إبان عملها كخادمة طرفها، وأقرت بقيامها بالاستعانة بالمتهم الثانى لمعاونتها فى تصريف المسروقات مقابل تحصله على مبلغ مالى من قيمة البيع، وأيد المتهم الثانى بما جاء بأقوالها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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